Arezzo, 7 ottobre 2025 – . La Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. Sabato 11 ottobre 2025 alle 16 presso la Sala Rosa del Palazzo Comunale di Arezzo avrà luogo la presentazione del libro "Gli occhi addosso" di Laura Capaccioli. Interverranno numerosi ospiti che hanno avuto un ruolo importante nella vicenda personale che Laura ci racconterà. Nel finale ci sarà spazio per eventuali domande da parte dei presenti. L'evento è organizzato e moderato da Michele Menchetti, consigliere comunale di Arezzo. “Gli occhi addosso” parla della vita di Laura che le presenta un conto molto alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Gli occhi addosso”: presentazione del libro di Laura Capaccioli