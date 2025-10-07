Gli indicatori di benessere del governo | nei prossimi tre anni nessun miglioramento su povertà assoluta e disuguaglianza

Il reddito disponibile lordo degli italiani crescerà in termini nominali dell’ 11,5% entro il 2028 rispetto ai valori del 2024. Quello reale, che tiene conto cioè dell’inflazione, salirà di un paio di punti percentuali. Le buone notizie in arrivo dall’ allegato al Documento programmatico di finanza pubblica in cui il ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti monitora il “ benessere equo e sostenibile ” del Paese finiscono qui. Perché il tasso di povertà assoluta familiare è destinato a rimanere inchiodato all’ 8,4% e pure la disuguaglianza, cresciuta non poco dal 2022, non darà segni di ripiegamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

