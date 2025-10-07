Gli autovelox non servono a fare cassa ma a salvare vite umane
Sanzionare senza prevenire non serve a risolvere problemi strutturali e culturali del calibro della violenza stradale, prima causa di morte in Italia nella fascia d’età tra i cinque e i ventinove anni. Eppure il nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, è stato accolto tra gli applausi di tutta la maggioranza di governo (e non solo), ignara dell’inefficacia di una riforma incapace di andare al nocciolo della questione: la velocità. Quest’ultima rappresenta la principale causa degli scontri stradali più gravi lungo le strade urbane, nonché – secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) – un fattore in grado di aggravare tutti gli incidenti, anche quelli dovuti ad altre cause dirette come l’uso dello smartphone, l’alcol e l’abuso di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
