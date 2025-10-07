«La nostra alleanza andrà avanti in futuro e la nostra amicizia sarà immortale ». Con queste parole, Kim Jong-un ha augurato buon compleanno a Vladimir Putin, che oggi 7 ottobre compie 73 anni. In una lettera indirizzata allo zar, riportata dall’agenzia ufficiale nordcoreana Kcna, il leader di Pyongyang ha sottolineato di non dubitare che «i rapporti tra i Paesi, che hanno salutato il loro grande periodo di massimo splendore, proseguiranno grazie alle calorose relazioni amichevoli e agli stretti legami camerateschi » che li uniscono. Nel messaggio, ha poi ribadito il suo pieno sostegno alla «giusta lotta» della Russia per difendere la propria sovranità nazionale, in un apparente rimando all’ invasione dell’Ucraina, dove la Corea del Nord ha inviato circa 15 mila soldati e armi per Mosca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Gli auguri di compleanno di Kim all'"amico" Putin