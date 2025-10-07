Gli attivisti della Flotilla espulsi da Israele denunciano maltrattamenti

7 ott 2025

Il 6 ottobre, al loro arrivo all’aeroporto di Atene, vari attivisti della Global sumud flotilla, espulsi da Israele, hanno denunciato di aver subito maltrattamenti dopo il loro arresto. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

