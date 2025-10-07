Gli attacchi del 7 ottobre Mattarella | Rimarrà una pagina turpe della storia Meloni | Una delle pagine più buie Von der Leyen | Non dimenticheremo mai quell' orrore
"Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Una ferita che ha colpito ogni popolo", afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "L'uccisione e le violenze - prosegue il Capo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: attacchi - ottobre
Gaza, l'Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre
Gaza, gruppo di ex ostaggi chiede a Trump di porre fine alla guerra | Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre
Hamas: si al piano di Trump, da stamattina, 4 ottobre, sospesi gli attacchi Idf a Gaza
Due anni dagli attacchi del 7 ottobre 2023. Israele e il mondo commemorano l’anniversario, mentre a Gaza la guerra continua: oltre 67.000 morti, il 90% delle case distrutte, una crisi umanitaria senza precedenti. Gli Stati Uniti propongono un piano di pace, Vai su Facebook
7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas ad Israele. https://tg.la7.it/esteri/7-ottobre-attacco-hamas-israele-memoriale-reim-07-10-2025-245491… - X Vai su X
Mattarella ricorda il 7 ottobre: "La violenza di Israele non attenua quella di Hamas" - Il messaggio del presidente della Repubblica nella seconda ricorrenza della strage. Come scrive huffingtonpost.it
Mattarella, il 7 ottobre rimarrà una pagina turpe della storia - "Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando ... Segnala tuttosport.com