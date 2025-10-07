Gli artisti riminesi donano le loro opere a Ieg per saldare il connubio arte e congressi

Riminitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “PERLarte” dal 2020 mette in relazione gli artisti del territorio con i partecipanti agli eventi congressuali. In questi anni lo spazio Convivio del Palacongressi di Rimini ha ospitato le opere di sei pittori a beneficio sia degli ospiti dei vari convegni che dei cittadini, ottenendo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: artisti - riminesi

artisti riminesi donano opereDal Palacongressi alla città: gli artisti riminesi donano le loro opere a Ieg - Un percorso iniziato nel 2020 che trasforma il Palacongressi in un luogo d’incontro tra arte, cittadini e ospiti internazionali ... altarimini.it scrive

Artisti donano 'Sette opere per la Misericordia' al Pio Monte - Sette artisti internazionali donano i loro lavori al Pio Monte della Misericordia, il museo di Napoli che custodisce il capolavoro di Caravaggio "Sette opere di Misericordia": si inaugura domani alle ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Artisti Riminesi Donano Opere