Gli artisti riminesi donano le loro opere a Ieg per saldare il connubio arte e congressi
Il progetto “PERLarte” dal 2020 mette in relazione gli artisti del territorio con i partecipanti agli eventi congressuali. In questi anni lo spazio Convivio del Palacongressi di Rimini ha ospitato le opere di sei pittori a beneficio sia degli ospiti dei vari convegni che dei cittadini, ottenendo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dal Palacongressi alla città: gli artisti riminesi donano le loro opere a Ieg - Un percorso iniziato nel 2020 che trasforma il Palacongressi in un luogo d’incontro tra arte, cittadini e ospiti internazionali ... altarimini.it scrive
