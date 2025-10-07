Gli artisti premiati i temi la bella musica d' autore | dal 22 ottobre al teatro Ariston di Sanremo e non solo va in scena il Premio Tenco 2025

Con la memoria: il titolo del Premio Tenco 2025 è già un manifesto di quello che sarà la nuova edizione della rassegna della canzone d’autore: l’intento di indagare intorno a fatti salienti della storia del Novecento che hanno avuto riflessi sulla musica. All'”altro Festival”, in cartellone il 23, 24 e 25 ottobre al teatro Ariston di Sanremo, saranno premiati alla carriera Baustelle, Goran Bregovic, Ricky Gianco, Daniele Silvestri, Tosca. «La canzone è spesso frutto della memoria personale o collettiva, è elaborazione di esperienze vissute o narrazione di fatti tramandati», spiega il direttore artistico Sergio Secondiano Sacchi. 🔗 Leggi su Amica.it

