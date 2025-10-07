Gli allievi del Conservatorio Maderna-Lettimi in un nuovo e contemporaneo allestimento de La Cambiale di Matrimonio di Gioacchino Rossini

La Stagione Lirica 2025 del Teatro Galli di Rimini prosegue mercoledì 8 ottobre (ore 20:00) con una delle opere più vivaci e meno convenzionali di Gioachino Rossini, “La Cambiale di Matrimonio”, farsa musicale che nel 1810 segnò l’esordio del compositore a quel tempo diciottenne. A portarla in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: allievi - conservatorio

Il Conservatorio si distingue nei concorsi nazionali: tre allievi premiati per merito e impegno

Apre la stagione musicale del Bonci, sul palco gli allievi del Conservatorio Maderna Lettimi

Sabato 4 ottobre alle 18.00 a S. Ignazio Messa cantata dagli allievi del conservatorio di Romina Basso - facebook.com Vai su Facebook

Rimini, al Teatro Galli “La cambiale di matrimonio”: sul palco gli allievi del Lettimi - La Stagione Lirica 2025 del Teatro Galli di Rimini prosegue domani, mercoledì 8 ottobre (ore 20) con una delle opere più vivaci e meno convenzionali ... Lo riporta chiamamicitta.it

Conservatorio Lettimi, due secoli di musica. Tradizione e passione - Un pomeriggio di festa e memoria ha inaugurato ieri alle 17, nella storica sede di via Cairoli, le celebrazioni per i duecento anni del Conservatorio Maderna- ilrestodelcarlino.it scrive