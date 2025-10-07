Gli aiuti della Flotilla li portiamo con due aerei L' affondo della Meloni

"Sulle navi della Flotilla c'erano, da quello che abbiamo ricostruito, circa 40 tonnellate d'aiuti. Il governo italiano ha consegnato 2.300 tonnellate d'aiuti. 40 tonnellate d'aiuti le nostre istituzioni le consegnano in una mattinata con due aerei. Quindi non serve rischiare, non serve mettersi in pericolo, non serve creare problemi alla propria nazione e non serve magari rischiare di dare un alibi a quelli che la pace dovessero non volerla". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della puntata di 'Cinque Minuti' in onda su Rai1.       Poi la premier ha parlato anche delle manifestazioni degli utlimi giorni e dei teppisti in testa ai cortei ProPal. 🔗 Leggi su Iltempo.it

