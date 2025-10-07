Gli aiuti della Flotilla li portiamo con due aerei L' affondo della Meloni

"Sulle navi della Flotilla c'erano, da quello che abbiamo ricostruito, circa 40 tonnellate d'aiuti. Il governo italiano ha consegnato 2.300 tonnellate d'aiuti. 40 tonnellate d'aiuti le nostre istituzioni le consegnano in una mattinata con due aerei. Quindi non serve rischiare, non serve mettersi in pericolo, non serve creare problemi alla propria nazione e non serve magari rischiare di dare un alibi a quelli che la pace dovessero non volerla". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della puntata di 'Cinque Minuti' in onda su Rai1. Poi la premier ha parlato anche delle manifestazioni degli utlimi giorni e dei teppisti in testa ai cortei ProPal. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Gli aiuti della Flotilla li portiamo con due aerei". L'affondo della Meloni

In questa notizia si parla di: aiuti - flotilla

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo dell'Handala

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo: arrestati gli attivisti

Luciana Littizzetto dedica la prima «letterina» della stagione agli attivisti della Global Sumud Flotilla, che hanno cercato di portare aiuti a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Israele contro parlamentari italiani: "Ma quali aiuti a Gaza, era azione legata a Hamas" - X Vai su X

Cinque Minuti, l'affondo di Meloni: "Gli aiuti della Flotilla li portiamo con due aerei" - "Sulle navi della Flotilla c'erano, da quello che abbiamo ricostruito, circa 40 tonnellate d'aiuti. Lo riporta iltempo.it

Flotilla, nuovo gruppo di navi verso Gaza: «Stiamo entrando nella zona ad alto rischio». Live tracker e chi c'è a bordo - Si chiama Freedom Flotilla Coalition e in collaborazione con Thousand Madleen sta viaggiando verso Gaza così come le navi che erano state ... Da msn.com