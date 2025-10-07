Glen powell gioca davvero a football in chad powers?

La serie televisiva prodotta da Hulu, Chad Powers, ha attirato l’attenzione per il suo protagonista, interpretato da Glen Powell, che impersona un ex giocatore di football universitario alle prese con un tentativo di riscatto sotto una nuova identità. La domanda che si pone riguarda la reale partecipazione dell’attore nelle scene di gioco: quanto del football visto sullo schermo è realmente girato da Powell e quanto invece affidato a stuntmen professionisti? Questo approfondimento analizza i dettagli tecnici e le personalità coinvolte nella produzione. la partecipazione di glen powell sul campo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Glen powell gioca davvero a football in chad powers?

In questa notizia si parla di: glen - powell

Captain planet reboot: glen powell parla del futuro del film

Glen powell conquista con la nuova commedia sul football e supera il reboot di friday night lights

Chad powers e il ritorno ai film nostalgici di glen powell

In programmazione nella sala MediCinema Italia presso l’Ospedale Niguarda di Milano il film «Tutti tranne te». Regia di Will Gluck, con Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Darren Barnett, Bryan Brown. Genere: commedia. USA, 2023. Durata: 10 - facebook.com Vai su Facebook

Dalla storia vera al nuovo divo Glen Powell: tutto sul fenomeno «Chad Powers», nuova serie tv di culto - X Vai su X

“Chad Powers”, Glen Powell: l’attore di “Top gun” e “Tutti tranne te” si trasforma - Nella commedia – dal 30 settembre su Disney + – l’attore è un ex campione caduto in disgrazia che con parrucca, denti e naso finti trova una nuova identità e ... Secondo repubblica.it

The Running Man, Glen Powell ringrazia Tom Cruise per le sue scene d'azione - Glen Powell ha ammesso che il merito della buona riuscita delle sue acrobazie in The Running Man va anche a Tom Cruise e ai suoi validi insegnamenti. Da comingsoon.it