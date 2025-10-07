Quando le luci si spengono e la passerella si illumina a Parigi, c’è un momento sospeso in cui tutto può accadere. Ero lì, in prima fila da Givenchy, con il taccuino già aperto e quella sensazione che si prova solo quando si sa di assistere a qualcosa di importante. Sarah Burton presentava la sua seconda collezione per la Maison e l’aria era carica di aspettativa. Poi è iniziato tutto: un susseguirsi di silhouette che respiravano, di tessuti che sembravano voler raccontare una storia intima, personale, quasi sussurrata. L’essenza della femminilità contemporanea. Burton ha costruito questa collezione attorno a un’idea precisa: esprimere una femminilità potente senza ricorrere ai codici maschili tradizionali come giacche strutturate e spalle pronunciate. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Givenchy: quando il potere femminile si fa pelle