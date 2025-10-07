Giustizia in carcere | dibattito al Settembre Sangiulianese

San Giuliano Terme, 7 ottobre 2025 – Cosa significa davvero parlare di giustizia quando si entra in un carcere? È la domanda al centro dell’incontro “Giustizia in carcere”, in programma domani, mercoledì 8 ottobre alle 17.30 in piazzale dei Pini, nell’ambito del Settembre Sangiulianese. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Periphèria insieme alla Camera Penale di Pisa, porterà nel cuore della manifestazione una riflessione pubblica sul sistema penitenziario, sulle condizioni di vita nelle carceri e sulla dignità delle persone detenute. L’associazione Periphèria torna sul tema del carcere dopo le iniziative dello scorso anno, “Oltre le sbarre” e “Canzoni alla sbarra”, con l’intento di dare continuità a un percorso di riflessione su un argomento “cocente e troppo poco discusso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Giustizia in carcere”: dibattito al Settembre Sangiulianese

