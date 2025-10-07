Giustizia Campitelli FdI | Uffici di prossimità svolta concreta per i territori
Atessa, Tornareccio, Casalincontrada, Francavilla al Mare e Guardiagrele avranno presto uffici di prossimità, nuovi punti di riferimento per i cittadini che necessitano di assistenza e orientamento in materia giudiziaria. L’annuncio arriva dal consigliere regionale Nicola Campitelli di Fratelli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: giustizia - campitelli
Su LaCittadella in edicola domenica 5 ottobre Il “sì” a Dio di suor Marta e suor Cinzia: domenica 28 settembre la professione perpetua di sue suore della Fraternità francescana di Brede (nella foto) • Il Giubileo degli operatori della giustizia, che si celebra vener - facebook.com Vai su Facebook
Ufficio di prossimità a Celano, Verrecchia (FdI): così la giustizia si avvicina ai cittadini - La Marsica si appresta a vivere un rafforzamento dei servizi legati alla giustizia. Secondo marsicalive.it
GIUSTIZIA: VERRECCHIA (FDI), “CON UFFICI DI PROSSIMITA’, DA RIDIMENSIONAMENTO SI PASSA A RADDOPPIO” - Con la conferma del mantenimento, a breve, del Tribunale di Avezzano, si assisterà a un potenziamen ... Come scrive abruzzoweb.it