Giustizia Campitelli FdI | Uffici di prossimità svolta concreta per i territori

Atessa, Tornareccio, Casalincontrada, Francavilla al Mare e Guardiagrele avranno presto uffici di prossimità, nuovi punti di riferimento per i cittadini che necessitano di assistenza e orientamento in materia giudiziaria. L’annuncio arriva dal consigliere regionale Nicola Campitelli di Fratelli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it