Giussano che lezione | Abbiamo mille problemi

Troppo brutto il Giussano, che prende una severa lezione dalle giovanissime del Costa Masnaga perdendo 90-58. "La squadra lecchese gioca a un’altra velocità rispetto a noi - dice coach Cico Sacchi -. In questo momento hanno un’intensità unica in Serie A2. Mi prendo anche le mie responsabilità. Non possiamo presentarci in campo e subire così tanto. Abbiamo mille problemi e con questa faccia non andiamo da nessuna parte". Qualche dato statistico spiega la differenza dei valori in campo: le padrone di casa hanno dominato a rimbalzo catturando 63 carambole contro le 34 delle foxes; biancoblu che hanno fatturato un 117 al tiro da tre punti e sono state imbarazzanti nei rientri difensivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

