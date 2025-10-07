Giuliana Gobbi Vicepresidente di Unisport Italia
Un'importante nomina per l’Università di Parma nell’ambito dello sport universitario. Durante l’ultima riunione del Comitato di Coordinamento di Unisport Italia (la rete del sistema sportivo universitario nazionale) il Presidente Germano Guerra ha infatti nominato Giuliana Gobbi, Delegata del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: giuliana - gobbi
Ovviamente auguriamo il meglio ai gobbi e specifichiamo che non si tratta di una gufata - facebook.com Vai su Facebook