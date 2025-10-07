Giuliana Gobbi Vicepresidente di Unisport Italia

Parmatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'importante nomina per l’Università di Parma nell’ambito dello sport universitario. Durante l’ultima riunione del Comitato di Coordinamento di Unisport Italia (la rete del sistema sportivo universitario nazionale) il Presidente Germano Guerra ha infatti nominato Giuliana Gobbi, Delegata del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giuliana - gobbi

Cerca Video su questo argomento: Giuliana Gobbi Vicepresidente Unisport