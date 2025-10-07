Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli il battesimo da sogno di Kian | tra fiori d’arancio e ‘dolci’ sospetti
Un battesimo da sogno per il piccolo Kian. Domenica 5 ottobre 2025 è stata una giornata di festa per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello VIP, ha celebrato il battesimo del figlio Kian, venuto al mondo a gennaio 2024. La cerimonia si è svolta in un clima di grande emozione, tra amici, parenti e un’ambientazione curata nei minimi dettagli, che ha trasformato l’evento in un momento da favola. Sui social, Giulia e Pierpaolo hanno condiviso alcuni scatti dolcissimi, accompagnati dalla didascalia: “Il battesimo di Kian, 05.10.2025”. Le immagini raccontano un’atmosfera tenera e raffinata: colori pastello, decorazioni con orsetti, e un allestimento elegante che riflette il gusto impeccabile della coppia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: giulia - salemi
Il caso Giulia Salemi: Non lo faccio x moda chiude con oltre 100 milioni di ascolti
Il nuovo annuncio speciale di Giulia Salemi
Giulia Salemi chiude con oltre 100 milioni di total audience la seconda stagione del suo podcast “Non lo faccio x moda”
Festa a tema affidandosi a una party planner, che ha curato tutto nei minimi dettagli. Un giorno indimenticabile per Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e il piccolo Kian - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le foto del battesimo di Kian #giuliasalemi #pierpaolopretelli #6ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/giulia-salemi-pierpaolo-pretelli-battesimo-kian_104359327-202502k.shtml… - X Vai su X
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, proposta di matrimonio al battesimo di Kian? La foto (sospetta) fa sognare i fan - Domenica 5 ottobre 2025, la coppia ha festeggiato il battesimo di Kian, nato a gennaio 2024. Come scrive msn.com
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva la proposta di matrimonio?/ “Ecco quando può accadere” - La proposta potrebbe essere arrivata al battesimo di Kian Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli corrono spediti verso il matrimonio? Si legge su ilsussidiario.net