Un battesimo da sogno per il piccolo Kian. Domenica 5 ottobre 2025 è stata una giornata di festa per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello VIP, ha celebrato il battesimo del figlio Kian, venuto al mondo a gennaio 2024. La cerimonia si è svolta in un clima di grande emozione, tra amici, parenti e un’ambientazione curata nei minimi dettagli, che ha trasformato l’evento in un momento da favola. Sui social, Giulia e Pierpaolo hanno condiviso alcuni scatti dolcissimi, accompagnati dalla didascalia: “Il battesimo di Kian, 05.10.2025”. Le immagini raccontano un’atmosfera tenera e raffinata: colori pastello, decorazioni con orsetti, e un allestimento elegante che riflette il gusto impeccabile della coppia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il battesimo da sogno di Kian: tra fiori d’arancio e ‘dolci’ sospetti