Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e il battesimo del figlio Kian | sorpresa alla fine della festa

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e il battesimo del figlio Kian

Domenica 5 ottobre è stata una giornata che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non dimenticheranno mai. Milano ha fatto da cornice al battesimo del piccolo Kian, il loro primo figlio, nato lo scorso 10 gennaio, in un clima di emozione e dolcezza che ha unito familiari e amici. La coppia ha voluto celebrare l’evento in due momenti distinti: una cerimonia intima in chiesa, seguita da una festa colorata e curata nei minimi dettagli presso Casa Camperio, raffinato ristorante nel cuore della città. Il tema scelto, “Trudi”, ha trasformato la location in un mondo incantato popolato da coniglietti di peluche, simbolo di tenerezza e serenità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

