Giulia Salemi di nuovo incinta | la foto dal battesimo e le voci non confermate

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono riusciti a crearsi una storia d’amore senza tempo che, anche se nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello, continua ancora oggi più forte che mai. I due, infatti, sono diventati genitori del piccolo Kian lo scorso 10 gennaio e, in ogni loro contenuto social, riescono a far trasparire l’amore forte che li lega. Gli ex gieffini, di recente, hanno raccontato sui social il momento del battesimo del loro figlioletto, avvenuto di recente, ma uno dei diversi scatti ha fatto pensare agli ammiratori della coppia che presto potrebbe arrivare una nuova buona notizia che li riguarda in prima persona. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Giulia Salemi di nuovo incinta”: la foto dal battesimo e le voci (non confermate)

In questa notizia si parla di: giulia - salemi

Il caso Giulia Salemi: Non lo faccio x moda chiude con oltre 100 milioni di ascolti

Il nuovo annuncio speciale di Giulia Salemi

Giulia Salemi chiude con oltre 100 milioni di total audience la seconda stagione del suo podcast “Non lo faccio x moda”

Festa a tema affidandosi a una party planner, che ha curato tutto nei minimi dettagli. Un giorno indimenticabile per Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e il piccolo Kian - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le foto del battesimo di Kian #giuliasalemi #pierpaolopretelli #6ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/giulia-salemi-pierpaolo-pretelli-battesimo-kian_104359327-202502k.shtml… - X Vai su X

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le foto del battesimo del piccolo Kian - Nella giornata di domenica 5 ottobre i neo genitori hanno celebrato il battesimo del loro bambino, che è stato anche documentato sui social. Da isaechia.it

Giulia Salemi al fianco di Amadeus - È un periodo davvero proficuo per la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, visto che entrambi i volti noti dello spettacolo italiano sono stati scelti per dei nuovi progetti televisivi ... Riporta dilei.it