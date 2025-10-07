Giulia De Lellis mamma di Priscilla? Mistero al Gemelli | tra depistaggi social e presunta esclusiva

Giulia De Lellis è diventata mamma, l’indiscrezione sulla nascita di Priscilla. È il gossip più chiacchierato del momento: Giulia De Lellis sarebbe diventata mamma della piccola Priscilla, la figlia tanto attesa con il rapper Tony Effe. A lanciare la notizia è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che ha parlato di un parto avvenuto nei giorni scorsi al Policlinico Gemelli di Roma. Il condizionale, però, resta d’obbligo: nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati. Secondo Rosica, l’influencer 28enne avrebbe cercato di depistare i fan, pubblicando su Instagram storie e video in cui appare ancora con il pancione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

