Giulia De Lellis ha partorito? L’indiscrezione che fa impazzire il web

Bollicinevip.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le voci su Giulia De Lellis e Tony Effe accendono il gossip: è nata la piccola Priscilla?. Il mondo del gossip è in fermento per una voce che non smette di circolare: Giulia De Lellis avrebbe dato alla luce la sua prima figlia, nata dall’amore con il trapper Tony Effe. Secondo indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla coppia, la bambina sarebbe venuta al mondo a Roma, presso la clinica Gemelli, dopo un parto cesareo perfettamente riuscito. Sia la mamma che la piccola godrebbero di ottima salute, ma la coppia mantiene un silenzio assoluto, alimentando così la curiosità dei fan. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

