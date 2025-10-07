Giulia De Lellis ha partorito in segreto è nata Priscilla
Roma, 7 ottobre 2025 – La figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis sarebbe nata. La notizia arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica e non è ancora confermata dai neo genitori. La piccola Priscilla – questo il nome scelto e annunciato da diversi mesi dal rapper e dal’influencer – sarebbe nata al Policlinico Gemelli e starebbe bene. Sempre secondo Rosica, la coppia avrebbe deciso di tenere il massimo riserbo sul lieto evento perché avrebbe venduto l’esclusiva a un giornale, che quindi presumibilmente dedicherà un servizio al parto e alla nascita della piccola Priscilla. De Lellis, per depistare i follower, avrebbe pubblicato video pre registrati mentre in realtà si trovava al Gemelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giulia - lellis
Giulia De Lellis, con una storia su Instagram, ha smentito la fake news sulla nascita della figlia, dichiarando: “La bambina nelle foto non è mia figlia, ed è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per q - facebook.com Vai su Facebook
