La notizia che tutti aspettavano è arrivata: Giulia De Lellis ha partorito. O almeno, così sembrerebbe. Secondo le indiscrezioni diffuse dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’influencer romana e il trapper Tony Effe sarebbero diventati genitori della loro prima figlia, Priscilla, nata a Roma nella giornata del 7 ottobre. Una nascita avvolta dal più stretto riserbo, tanto da sembrare quasi una missione segreta, gestita con attenzione e — secondo alcuni — con una precisa strategia mediatica. Nessuna conferma ufficiale, nessun annuncio social, nessuna foto del fiocco rosa. Eppure, il mondo del gossip è in fermento: perché se da una parte Giulia continua a postare video e foto con il pancione, dall’altra Rosica sostiene che si tratti di clip preregistrate, diffuse di proposito per sviare l’attenzione e mantenere il mistero fino all’uscita dell’esclusiva su un noto magazine. 🔗 Leggi su Dilei.it

"Giulia De Lellis ha partorito", il retroscena sulla nascita in gran segreto