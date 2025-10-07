Giulia De Lellis ha partorito Il retroscena nel silenzio dell’influencer e di Tony Effe

Da ore il mondo del gossip è in fermento: Giulia De Lellis sarebbe diventata mamma per la prima volta. La voce corre veloce sui social e sui siti dedicati al mondo dello spettacolo, e a lanciarla è stato Alessandro Rosica, che in un post pubblicato oggi, 7 ottobre, ha rivelato che la piccola Priscilla, figlia dell’influencer e di Tony Effe, sarebbe nata all’ospedale Gemelli di Roma. Una notizia che ha subito infiammato il web, ma che, almeno per il momento, non trova conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Secondo quanto raccontato dall’esperto di gossip, la coppia avrebbe deciso di mantenere il più stretto riserbo sulla nascita, al punto che Giulia avrebbe pianificato con attenzione ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Giulia De Lellis è la madrina italiana della Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies, una campagna che da più di 30 anni sensibilizza sull’importanza della prevenzione e della ricerca, e che ha reso il nastro rosa il simbolo universale della m - X Vai su X

Giulia De Lellis, con una storia su Instagram, ha smentito la fake news sulla nascita della figlia, dichiarando: “La bambina nelle foto non è mia figlia, ed è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per q - facebook.com Vai su Facebook

“Non serve che spieghi nulla…”: Giulia De Lellis e la gravidanza agli sgoccioli. Lo sfogo sui social - Un messaggio breve ma autentico, che ha messo a tacere le tante voci sul suo silenzio social e sulle presunte difficoltà legate al parto imminente. Riporta donnaglamour.it

Perché tenere le gambe alte appoggiate al muro (come ha fatto Giulia De Lellis) fa bene in gravidanza - Per quale motivo Giulia De Lellis ha messo le gambe alte appoggiate al muro in queste ultime settimane di gravidanza? Scrive fanpage.it