Giulia De Lellis e Tony Effe | il mistero sulla nascita della piccola Priscilla
Da ore il mondo del gossip è in subbuglio: Giulia De Lellis sarebbe diventata mamma per la prima volta. A diffondere la notizia è stato Alessandro Rosica, che in un post del 7 ottobre ha rivelato la presunta nascita della piccola Priscilla, figlia dell’influencer e di Tony Effe, all’ospedale Gemelli di Roma. L’indiscrezione ha rapidamente infiammato i social, anche se, al momento, non ci sono conferme ufficiali dai diretti interessati. Secondo Rosica, la coppia avrebbe scelto di mantenere il massimo riserbo sull’arrivo della bambina, pianificando ogni dettaglio con grande attenzione. L’esperto di gossip sostiene che Giulia avrebbe pubblicato sui social alcuni video con il pancione visibile, ma registrati settimane prima per depistare i fan e proteggere la propria privacy fino al momento opportuno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: giulia - lellis
Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché
Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia, prove da futuri genitori tra relax e sport
Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza in Sicilia, chi è il bambino delle prove da futuri genitori
Giulia De Lellis è la madrina italiana della Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies, una campagna che da più di 30 anni sensibilizza sull’importanza della prevenzione e della ricerca, e che ha reso il nastro rosa il simbolo universale della m - X Vai su X
Giulia De Lellis, con una storia su Instagram, ha smentito la fake news sulla nascita della figlia, dichiarando: “La bambina nelle foto non è mia figlia, ed è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per q - facebook.com Vai su Facebook
“Giulia De Lellis ha partorito in segreto, è nata Priscilla” - La notizia arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica e non è ancora confermata dai neo genitori. Si legge su quotidiano.net
Giulia De Lellis ha partorito? Ecco tutti gli aggiornamenti - In rete si susseguono alcune indiscrezioni che vedono lgià Giulia mamma di Priscilla. Secondo vitadamamma.com