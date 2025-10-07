Giulia De Lellis e Tony Effe | il mistero sulla nascita della piccola Priscilla

Thesocialpost.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ore il mondo del gossip è in subbuglio: Giulia De Lellis sarebbe diventata mamma per la prima volta. A diffondere la notizia è stato Alessandro Rosica, che in un post del 7 ottobre ha rivelato la presunta nascita della piccola Priscilla, figlia dell’influencer e di Tony Effe, all’ospedale Gemelli di Roma. L’indiscrezione ha rapidamente infiammato i social, anche se, al momento, non ci sono conferme ufficiali dai diretti interessati. Secondo Rosica, la coppia avrebbe scelto di mantenere il massimo riserbo sull’arrivo della bambina, pianificando ogni dettaglio con grande attenzione. L’esperto di gossip sostiene che Giulia avrebbe pubblicato sui social alcuni video con il pancione visibile, ma registrati settimane prima per depistare i fan e proteggere la propria privacy fino al momento opportuno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

giulia de lellis e tony effe il mistero sulla nascita della piccola priscilla

© Thesocialpost.it - Giulia De Lellis e Tony Effe: il mistero sulla nascita della piccola Priscilla

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia, prove da futuri genitori tra relax e sport

Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza in Sicilia, chi è il bambino delle prove da futuri genitori

“Giulia De Lellis ha partorito in segreto, è nata Priscilla” - La notizia arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica e non è ancora confermata dai neo genitori. Si legge su quotidiano.net

Giulia De Lellis ha partorito? Ecco tutti gli aggiornamenti - In rete si susseguono alcune indiscrezioni che vedono lgià Giulia mamma di Priscilla. Secondo vitadamamma.com

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Tony