Giulia De Lellis e Tony Effe | il mistero sulla nascita della piccola Priscilla

Da ore il mondo del gossip è in subbuglio: Giulia De Lellis sarebbe diventata mamma per la prima volta. A diffondere la notizia è stato Alessandro Rosica, che in un post del 7 ottobre ha rivelato la presunta nascita della piccola Priscilla, figlia dell’influencer e di Tony Effe, all’ospedale Gemelli di Roma. L’indiscrezione ha rapidamente infiammato i social, anche se, al momento, non ci sono conferme ufficiali dai diretti interessati. Secondo Rosica, la coppia avrebbe scelto di mantenere il massimo riserbo sull’arrivo della bambina, pianificando ogni dettaglio con grande attenzione. L’esperto di gossip sostiene che Giulia avrebbe pubblicato sui social alcuni video con il pancione visibile, ma registrati settimane prima per depistare i fan e proteggere la propria privacy fino al momento opportuno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

