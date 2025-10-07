Giulia De Lellis è Diventata Mamma | È Nata Priscilla Rapisarda

L’influencer ha partorito oggi, 7 ottobre, dando alla luce la sua prima figlia con il compagno Tony Effe. La bambina, il cui nome è Priscilla, è nata con parto cesareo e sta bene. La Nascita di Priscilla Rapisarda Giulia De Lellis è diventata mamma. L’influencer ha partorito la sua prima figlia, Priscilla Rapisarda, oggi, 7 . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

giulia de lellis 232 diventata mamma 200 nata priscilla rapisarda

