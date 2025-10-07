Giulia De Lellis è Diventata Mamma | È Nata Priscilla Rapisarda
L’influencer ha partorito oggi, 7 ottobre, dando alla luce la sua prima figlia con il compagno Tony Effe. La bambina, il cui nome è Priscilla, è nata con parto cesareo e sta bene. La Nascita di Priscilla Rapisarda Giulia De Lellis è diventata mamma. L’influencer ha partorito la sua prima figlia, Priscilla Rapisarda, oggi, 7 . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: giulia - lellis
Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché
Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia, prove da futuri genitori tra relax e sport
Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza in Sicilia, chi è il bambino delle prove da futuri genitori
Giulia De Lellis è la madrina italiana della Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies, una campagna che da più di 30 anni sensibilizza sull’importanza della prevenzione e della ricerca, e che ha reso il nastro rosa il simbolo universale della m - X Vai su X
Giulia De Lellis, con una storia su Instagram, ha smentito la fake news sulla nascita della figlia, dichiarando: “La bambina nelle foto non è mia figlia, ed è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per q - facebook.com Vai su Facebook
Giulia De Lellis ha partorito? Ecco tutti gli aggiornamenti - In rete si susseguono alcune indiscrezioni che vedono lgià Giulia mamma di Priscilla. Da vitadamamma.com
“Care ragazze, ve lo dico…”: Giulia De Lellis rompe il silenzio dopo le voci sul parto - Ieri, 6 ottobre, l’influencer ha condiviso nelle sue storie Instagram la frase “Sono piena”, accompagnat ... Scrive quilink.it