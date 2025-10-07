Giugliano smantellata banda dello spoofing | 11 arresti per truffe a danno di anziani

Operazione dei Carabinieri: sequestri per oltre 150mila euro. La banda sottraeva denaro dai conti correnti fingendosi operatori bancari. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord hanno portato a undici misure cautelari. L’indagine dei Carabinieri di Giugliano in Campania. Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di undici persone: dieci finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Sono tutti gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere, truffa, ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

