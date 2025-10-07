Giugliano si fingevano impiegati di banca per ottenere codici delle carte di credito | sgominata banda di truffatori | 11 arresti

È stata smantellata una vasta organizzazione criminale dedita alle truffe informatiche ai danni di anziani e correntisti di vari istituti bancari. Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

