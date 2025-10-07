Momenti di paura questo pomeriggio in via Carrafiello a Giugliano: l’ennesimo rogo di rifiuti è scoppiato intorno alle 18 nella zona del campo nomadi. Le fiamme si sono rapidamente estese anche ad alcune baracche del campo. Gli stessi residenti in questo momento sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Alcune immagini del rogo sono state realizzate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, rogo di rifiuti in via Carrafiello: in fiamme anche alcune baracche del campo nomadi