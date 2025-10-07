Giugliano come funzionava la truffa delle carte di credito A capo della banda una coppia di 33enni

Sono 11 le persone arrestate questa mattina, martedì 7 ottobre, tra Giugliano e Napoli. I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno smantellato un’organizzazione finalizzata a truffa ai danni di private e aziende. Undici le persone tratte in arresto: Gennaro Accurso, Salvatore Cacace, Salvatore Cataldo, Michele Della Rotonda, Simona Palumbo, M.S., Nicolas Sarnacchiaro, Raffaele Ranucci, Salvatore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

