Giudice Sportivo multa per il Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata di decisioni per il Giudice Sportivo di serie C. Sanzionato il Benevento con una multa di 200€ per il comportamento dei suoi tifosi al “Francioni” durante la gara contro il Latina “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, esploso nel proprio Settore due petardi, senza conseguenze”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giudice Sportivo, multa per il Benevento

In questa notizia si parla di: giudice - sportivo

Un murale per Borsellino a pochi passi da via D'Amelio, è il preludio al centro sportivo dedicato al giudice

Squalifica Cambiaso, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: due giornate di stop per il terzino! Salta Genoa e il big match con l’Inter

Giudice Sportivo, squalifica Cambiaso: la decisione ufficiale su Juve-Inter

Stangata del giudice sportivo dopo Marene-San Bernardo ASD Garessio - facebook.com Vai su Facebook

In attesa del Giudice sportivo, la #Juventus comunica i 3 tifosi del #Parma che si sono resi protagonisti di espressioni discriminatorie nei confronti di #McKennie saranno banditi dallo Stadium. Si attende analogo provvedimento del @1913parmacalcio. - X Vai su X

Giudice sportivo: Benevento multato e partite a porte chiuse fino al 2025 - Il Giudice sportivo della Divisione Calcio a 5 a seguito degli avvenimenti accaduti dopo la gara di campionato di serie A tra Benevento e Italservice ha sentenziato che la società campana dovrà pagare ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Italservice aggredita a Benevento. Il giudice sportivo conferma: “Una caccia all’uomo” - È la ricostruzione ufficiale delle aggressioni subito dall'Italservice Pesaro subito dopo la partita con il Benevento, nero su bianco nelle ... Si legge su rainews.it