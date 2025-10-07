Si va dal tuorlo d’uovo fritto con funghi porcini al tortino su crema di patate e zafferano, con fonduta di pecorino di Pienza. E poi un risotto al vino con stracciatella e un cosciotto farcito alla contadina. Per chiudere con le pere al porto su crema pasticcera. Sarà una cena da leccarsi i baffi quella in programma giovedì nel ristorante la ’ Vecchia Oliviera ’ di Campagnatico. La serata rientra nel programma di ’ Girogustando ’, ovvero il format che propone l’incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Girogustando. Vecchia Oliviera e nuove proposte