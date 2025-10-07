Giovinbacco torna per la sua 23esima edizione | degustazioni di vino cibo di strada e spettacoli dal vivo
“GiovinBacco. Sangiovese in festa”, la vetrina enologica della Romagna celebra la 23esima edizione venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre in quattro piazze del centro storico di Ravenna, che per tre giorni diventano il palcoscenico per gustare il buon vino e il buon cibo del territorio, con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: giovinbacco - torna
Giovinbacco torna per la sua 23esima edizione: degustazioni di vino, cibo di strada e spettacoli dal vivo
BRUSA STREET FOOD 2025 Sabato 20 settembre torna a Brusaporto l’appuntamento più gustoso e divertente dell’anno! Dalle 16:00 alle 23:00 l’Arena di via Marche si riempie di sapori e tanta energia con food truck, stand di associazioni e hobbisti, gonfiabil - facebook.com Vai su Facebook
Dal 24 al 26 ottobre si celebra il Sangiovese: torna il Giovinbacco in 4 piazze del centro - Assessore Sbaraglia: «Una vera e propria festa per i ravennati» ... Segnala ravennaedintorni.it
Torna a Ravenna “GiovinBacco. Sangiovese in festa” - Sangiovese in festa”, la grande vetrina enologica della Romagna, celebra la 23esima edizione da venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre in quattro piazze del centro storico di Ravenn ... Segnala ravennawebtv.it