Giovani volontari ANPAS in aula per la formazione del Servizio Civile
Tempo di lettura: 2 minuti Grottaminarda scelta quest’anno per la formazione generale del Servizio civile universale ANPAS Regione Campania. Fino al 10 ottobre presso il Polo Sanitario ed Universitario di via Francesco Flammia decine di giovani volontari seguiranno un corso per essere formati nel migliore dei modi. “Il Comitato ANPAS Regionale ci ha scelto e con grande gioia abbiamo accolto questi ragazzi – spiega il Presidente della Pubblica Assistenza Grottaminarda Ovd, Roberto Fierro – È un grande onore poter ospitare la formazione generale per il Servizio civile universale di ANPAS Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: giovani - volontari
Maltempo a Meda, un esercito di giovani angeli del fango da mattina a sera: il cuore d’oro di 600 volontari
Strada Chiusa, ad Acquaviva il festival hip-hop gratuito organizzato da più di 100 giovani volontari pugliesi
Fiumicino, l’incontro in comune con i giovani ucraini volontari nella Misericordia
Per i ragazzi della Squadra Comunale P.C/A.I.B è stato un weekend lungo e impegnativo. Altri due giovani volontari hanno partecipato sabato e domenica al corso A.I.B che si è tenuto nel comune di Bargagli. La formazione continua dei ns volontari accresce - facebook.com Vai su Facebook
A Grottaminarda la formazione per il Servizio Civile dell’ANPAS Campania - Grottaminarda scelta quest’anno per la formazione generale del Servizio civile universale ANPAS Regione Campania. Scrive irpinianews.it
Open Day Anpas per scegliere il volontariato, per i più giovani anche un premio dedicato - Le Pubbliche Assistenze ANPAS del Piemonte aprono le loro porte ai cittadini per una giornata di festa, di incontro e di formazione. Da targatocn.it