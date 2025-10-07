Tempo di lettura: 2 minuti Grottaminarda scelta quest’anno per la formazione generale del Servizio civile universale ANPAS Regione Campania. Fino al 10 ottobre presso il Polo Sanitario ed Universitario di via Francesco Flammia decine di giovani volontari seguiranno un corso per essere formati nel migliore dei modi. “Il Comitato ANPAS Regionale ci ha scelto e con grande gioia abbiamo accolto questi ragazzi – spiega il Presidente della Pubblica Assistenza Grottaminarda Ovd, Roberto Fierro – È un grande onore poter ospitare la formazione generale per il Servizio civile universale di ANPAS Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovani volontari ANPAS in aula per la formazione del Servizio Civile