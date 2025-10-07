Giovani Palestinesi di Bologna inneggiano ad Hamas | Viva il 7 ottobre

“Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese”. Questo il messaggio che si legge su un volantino pubblicato sull’account Instagram dei Giovani Palestinesi di Bologna. L’invito è a scendere in piazza nel secondo anniversario della strage in cui due anni fa Hamas uccise 1.200 persone e ne prese in ostaggio oltre 250. Nel testo si. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Giovani Palestinesi di Bologna inneggiano ad Hamas: “Viva il 7 ottobre”

In questa notizia si parla di: giovani - palestinesi

«Non combattiamo in nome dell’orrore». Un gruppo di giovani sfida l’obbligo militare con un rifiuto pubblico e radicale, denunciando la strage di palestinesi a Gaza. Di fronte alla chiamata alla leva, scelgono il carcere

Gaza, gruppo di giovani israeliani aggrediscono autista e passeggeri palestinesi di un bus a Gerusalemme: "Morte agli arabi" - VIDEO

Cisgiordania, 3 giovani coloni israeliani tentano di intimidire due donne palestinesi per prendere i loro campi, vicino al villaggio di Al Mughayyir - VIDEO

Chi sono i Giovani Palestinesi a Bologna? Galassia multiforme, in 200 nello zoccolo duro: Bologna, 6 ottobre 2025 – I Giovani palestinesi si sono affacciati sulla scena antagonista bolognese all’indomani dell’inzio della guerra a Gaza. Il nome… http://dlvr.it/TN - X Vai su X

Bologna, il volantino choc della manifestazione dei Giovani Palestinesi. «Viva il sette di ottobre» Vai su Facebook

Bologna, la manifestazione ‘Viva il 7 ottobre’ vietata dal Questore. Ma i Propal: ci vediamo in piazza - Il Questore conferma il “divieto formale” per l’evento che era stato annunciato alle 19,30 sotto al Nettuno. Secondo ilrestodelcarlino.it

Chi sono i Giovani Palestinesi a Bologna? Galassia multiforme, in 200 nello zoccolo duro - Hanno annunciato che martedì 7 ottobre alle 19,30 saranno in piazza nonostante il divieto del Questore di Bologna. Si legge su msn.com