Giovani e formazione al via #Youthempowered

Ildenaro.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 ott. (askanews) – Il ritorno sui banchi, quest’anno, riaccende l’attenzione su un tema sempre più centrale: il disallineamento tra le competenze sviluppate a scuola e quelle richieste dal mondo del lavoro. Nello specifico, secondo gli ultimi dati FIPE, oltre il 42% delle imprese del comparto turistico-ristorativo segnala difficoltà nel reperire profili qualificati, evidenziando un gap che può rappresentare una sfida ma anche un’opportunità per investire nella formazione delle nuove generazioni. In questo contesto, prosegue anche per il 2025-2026 #YouthEmpowered, il programma che accompagna i giovani dai 16 ai 30 dal mondo della scuola al mercato del lavoro, già da anni attivo in Italia e in tutti i Paesi del Gruppo Coca-Cola HBC. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovani - formazione

L'intesa prevede azioni su due fronti: il primo è l'educazione finanziaria dei giovani. Il secondo la formazione dei professionisti, affinché riconoscano e possano supportare le vittime

Il Gruppo FS investe sui giovani: 20 mila assunzioni entro il 2029 con Academy, PCTO e formazione continua

Tornareccio Music Camp 2025: formazione e musica dal vivo per 50 giovani musicisti abruzzesi

giovani formazione via youthempoweredGiovani e formazione, al via #Youthempowered - (askanews) – Il ritorno sui banchi, quest’anno, riaccende l’attenzione su un tema sempre più centrale: il disallineamento tra le competenze sviluppate a scuola e quelle richieste dal mond ... Lo riporta msn.com

giovani formazione via youthempoweredCoca-Cola: con “#YouthEmpowered” un back to school che guarda al lavoro - Il ritorno sui banchi quest’anno riporta l’attenzione su un tema sempre più centrale: il divario tra le competenze acquisite a scuola e quelle richieste dal mondo del lavoro. Riporta foodaffairs.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Formazione Via Youthempowered