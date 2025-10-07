Giovane pizzicato al volante sotto l’effetto dell’alcol denunciato e patente ritirata

Cataniatoday.it | 7 ott 2025

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 23 anni per guida in stato di ebbrezza. Intorno alle 4:45 della scorsa notte, una pattuglia impegnata in un servizio perlustrativo ha notato un’utilitaria procedere in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

