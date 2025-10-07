Torre del Lago, 7 ottobre 2025 – Le telecamere sul viale Kennedy e in via Venezia a Torre del Lago potrebbero diventare fondamentali per identificare i giovani che venerdì notte, proprio sul viale Kennedy hanno aggredito un giovane pakistano. Senza un motivo apparente. Una brutale aggressione forse giustificata da motivi razziali. Bocche cucite al momenti tra gli investigatori che però non stanno affatto sottovalutando l’accaduto. Il 25enne pakistano, in possesso di regolare permesso di soggiorno e dipendente di un locale della Marina di Torre del Lago, è stato medicato al Pronto Soccorso, è stato dimesso ed è già tornato a l lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane aggredito, al vaglio le telecamere. Non si esclude l’agguato a sfondo razzista