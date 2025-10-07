Giovane aggredito al vaglio le telecamere Non si esclude l’agguato a sfondo razzista

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torre del Lago, 7 ottobre 2025 – Le telecamere sul viale Kennedy e in via Venezia a Torre del Lago potrebbero diventare fondamentali per identificare i giovani che venerdì notte, proprio sul viale Kennedy hanno aggredito un giovane pakistano. Senza un motivo apparente. Una brutale aggressione forse giustificata da motivi razziali. Bocche cucite al momenti tra gli investigatori che però non stanno affatto sottovalutando l’accaduto. Il 25enne pakistano, in possesso di regolare permesso di soggiorno e dipendente di un locale della Marina di Torre del Lago, è stato medicato al Pronto Soccorso, è stato dimesso ed è già tornato a l lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giovane aggredito al vaglio le telecamere non si esclude l8217agguato a sfondo razzista

© Lanazione.it - Giovane aggredito, al vaglio le telecamere. Non si esclude l’agguato a sfondo razzista

In questa notizia si parla di: giovane - aggredito

Giovane aggredito per 2 euro appena sceso dal treno. “Hanno tentato di strozzarlo”

Giovane rapinato del portafoglio: “Aggredito da tre minorenni”

Commerciante aggredito a Londra: “Malmenato senza alcun motivo da un giovane squilibrato”

giovane aggredito vaglio telecamereGiovane aggredito, al vaglio le telecamere. Non si esclude l’agguato a sfondo razzista -  Il motivo è un mistero, ma non si esclude l’ipotesi di una violenza gratuita legata alla nazionalità del giovane ... Scrive lanazione.it

Marostica, caccia ai rapinatori: al vaglio le immagini delle telecamere - E dalla parte opposta sulla porta di casa, dove ci sono i giornali con la notizia in prima pagina. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Aggredito Vaglio Telecamere