Giorni e spazi ridotti per i mercatini in Città Alta il Comune | Così preveniamo l’abusivismo
Bergamo. Hobbisti e artigiani, due categorie dai contorni non sempre ben definiti. I primi esercitano occasionalmente l’attività di vendita, i secondi sono a tutti gli effetti operatori economici. Difficile ricordare quando a Bergamo hanno iniziato a svolgersi i mercatini hobbistici e artigianali. Spesso organizzati, in diversi periodi dell’anno, in luoghi simbolo del centro storico come piazza Cittadella, passaggio Torre di Adalberto e piazza Cavour. “Un’importante occasione di promozione del territorio e aggregazione sociale”, sostiene la consigliera comunale di Forza Italia Giulia Ceci. Nel 2024 Palafrizzoni ha comunicato alle associazioni la riduzione del numero massimo di giornate annue da 12 a 9, escludendo i mesi di aprile, agosto e dicembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
