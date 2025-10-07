Giornate Fai d’autunno | porte aperte anche nelle caserme di polizia e carabinieri

Ritorna l’appuntamento, l’11 e il 12 ottobre prossimi, con le giornate Fai d’autunno, in occasione del cinquantesimo anniversario del fondo per l’ambiente italiano la delegazione di Agrigento, in collaborazione con la Questura, il comando provinciale dei carabinieri e la curia arcivescovile, apre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate Fai d’Autunno: guida ai tesori nascosti della Toscana... tutti da scoprire - X Vai su X

Ritornano le Giornate FAI d’Autunno! Sabato 11 e domenica 12 ottobre 49 studenti del nostro Liceo torneranno a essere Apprendisti Ciceroni, grazie al supporto della Delegazione FAI di Ancona e al lavoro dei docenti Rosa Screnci, Valentina Carella, Simo - facebook.com Vai su Facebook

Giornate FAI d’Autunno: in Sicilia oltre 40 luoghi da scoprire - In Sicilia saranno visitabili oltre 40 siti in tutte le province, grazie al lavoro delle Delegazioni e dei Gruppi FAI, con il supporto di centinaia di volontari e degli Apprendisti Ciceroni delle ... tp24.it scrive

Giornate Fai d’autunno, porte aperte ai tesori di Santa Lucia di Serino e Atripalda - Ritornano sabato 11 e domenica 12 ottobre le Giornate Fai d’Autunno promosse dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) con l’apertura straordinaria di sei luoghi d’interesse storico- Da corriereirpinia.it