Giornate Fai d’Autunno | guida ai tesori nascosti della Toscana tutti da scoprire

Firenze, 6 ottobre 2025 – Fin dal 1975, il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ha l’obiettivo di prendersi cura del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese. Ed è proprio ottobre, definito “il mese del patrimonio”, ad avere un’importanza strategica per l’organizzazione, soprattutto grazie alle Giornate FAI d’Autunno, l’attesissimo evento di piazza autunnale dedicato alla scoperta dei luoghi solitamente non visitabili e poco valorizzati in Italia. Ecco le Giornate Fai d’autunno. A Villa San Leonardo al Palco. Quanti tesori da scoprire Le Giornate FAI d’Autunno 2025 si terranno sabato 11 e domenica 12 ottobre e permetteranno la visita a contributo libero di oltre 700 tesori nascosti in 350 città in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornate Fai d’Autunno: guida ai tesori nascosti della Toscana tutti da scoprire

