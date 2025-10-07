Giornate Fai d’Autunno 2025 | oltre 700 luoghi aperti in tutta Italia I siti aperti in Campania
Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’appuntamento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. L’iniziativa, giunta alla quattordicesima edizione, coinvolgerà più di 700 luoghi in 350 città da nord a sud del Paese, molti dei quali solitamente chiusi al pubblico o poco conosciuti. L’evento, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, si propone di promuovere la conoscenza e la tutela dei beni culturali attraverso visite guidate e attività divulgative curate dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI locali, con il contributo dei giovani volontari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi
Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”
Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale
Giornate FAI d’Autunno 2025: a Messina si visita la Lanterna del Montorsoli - Sabato 11 e domenica 12 ottobre si visita la Lanterna del Montorsoli. Segnala normanno.com
Giornate Fai d’Autunno: guida ai tesori nascosti della Toscana tutti da scoprire - Sabato 11 e domenica 12 ottobre, il Fondo per l’Ambiente Italiano organizza la quattordicesima edizione dell’evento che apre le porte a oltre 700 gioielli inaccessibili o poco valorizzati in Italia. Secondo lanazione.it