Giornate Fai d’Autunno 2025 | oltre 700 luoghi aperti in tutta Italia I siti aperti in Campania

Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’appuntamento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. L’iniziativa, giunta alla quattordicesima edizione, coinvolgerà più di 700 luoghi in 350 città da nord a sud del Paese, molti dei quali solitamente chiusi al pubblico o poco conosciuti. L’evento, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, si propone di promuovere la conoscenza e la tutela dei beni culturali attraverso visite guidate e attività divulgative curate dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI locali, con il contributo dei giovani volontari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it