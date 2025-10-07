Giornate Fai autunno | le 11 bellezze da visitare gratis tra Bologna e provincia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre si potranno visitare gratuitamente e senza prenotazione alcuni luoghi unici per la loro bellezza che eccezionalmente aprono le porte: ecco quali sono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai autunno: le 11 bellezze da visitare gratis tra Bologna e provincia

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate Fai d’Autunno: guida ai tesori nascosti della Toscana... tutti da scoprire - X Vai su X

? Il Comune di Bernalda alla Presentazione Regionale delle Giornate FAI d'Autunno 2025. Il Comune di Bernalda è stato felice di partecipare all'evento di presentazione regionale delle Giornate FAI d'Autunno 2025, tenutosi oggi, lunedì 6 ottobre, alle or - facebook.com Vai su Facebook

Giornate Fai d’autunno, porte aperte ai tesori di Santa Lucia di Serino e Atripalda - Ritornano sabato 11 e domenica 12 ottobre le Giornate Fai d’Autunno promosse dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) con l’apertura straordinaria di sei luoghi d’interesse storico- Da corriereirpinia.it

Giornate FAI d’Autunno a Catania: il 12 e 13 ottobre percorsi tra palazzi e tesori poco conosciuti - L’11 e 12 ottobre tornano a Catania le Giornate FAI d’autunno, dedicate al tema “Sussurri del tempo: percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà”. Si legge su corrieretneo.it