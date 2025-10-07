Giornata mondiale della vista le iniziative dell' Uici tra informazione e screening gratuiti

Messinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata nella sede dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, la ‘Giornata mondiale della vista’ 2025. L’iniziativa è promossa in tutta Italia dall’Iapb - Ets (l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) e dall’Uici e sotto l’Alto Patronato del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

giornata mondiale vista iniziativeGiornata Mondiale della Vista: il 9 e il 10 ottobre visite, incontri e punti informativi a Siena - Il 9 ottobre, ricorre la Giornata Mondiale della Vista: l’iniziativa è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla Fondazione ... ilcittadinoonline.it scrive

giornata mondiale vista iniziative‘Giornata mondiale della vista’: a Terni campagna informativa e controlli gratuiti - Come ogni anno il secondo giovedì di ottobre si celebra la ‘Giornata mondiale della vista’, finanziata e promossa dalla Iapb, Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità in collaborazione c ... Secondo umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Vista Iniziative