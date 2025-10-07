Giornata Mondiale della Menopausa al Policlinico Abano visite ginecologiche gratuite

Padovaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, il Policlinico Abano offrirà venerdì 17 ottobre visite ginecologiche gratuite e una conferenza su prevenzione e trattamento del tumore della mammella. Il presidio aponense ha aderito all’iniziativa di Fondazione Onda ETS denominata (H) Open. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

giornata mondiale menopausa policlinicoOpen Weekend Onda: visite e incontri gratuiti sulla menopausa a Mondovì e Saluzzo - Dal 17 al 19 ottobre l’Ospedale di Mondovì e quello di Saluzzo aderiscono all’(H) Open Weekend Onda dedicato alla salute e alla menopausa ... Riporta ideawebtv.it

Asl4, Menopausa, aperte le prenotazioni per l’open weekend del 17-19 ottobre - ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open weekend sulla menopausa dal ... Secondo abruzzonews24.com

