Giornata Mondiale della Menopausa al Policlinico Abano visite ginecologiche gratuite

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, il Policlinico Abano offrirà venerdì 17 ottobre visite ginecologiche gratuite e una conferenza su prevenzione e trattamento del tumore della mammella. Il presidio aponense ha aderito all’iniziativa di Fondazione Onda ETS denominata (H) Open. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

In occasione della giornata Mondiale della Salute Mentale (10 Ottobre), oggi, in piazza Garibaldi ad Acquaviva, ha avuto luogo una manifestazione patrocinata dal Centro di Salute Mentale Area 2 della ASL di Bari. L’iniziativa, che ha coinvolto le classi quinte - facebook.com Vai su Facebook

Il 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, l'Unicef: "Sono il cuore dell' istruzione di qualità". Il calo dei fondi porterà da 272 a 278 milioni i bimbi non scolarizzati. #ANSA - X Vai su X

Open Weekend Onda: visite e incontri gratuiti sulla menopausa a Mondovì e Saluzzo - Dal 17 al 19 ottobre l’Ospedale di Mondovì e quello di Saluzzo aderiscono all’(H) Open Weekend Onda dedicato alla salute e alla menopausa ... Riporta ideawebtv.it

Asl4, Menopausa, aperte le prenotazioni per l’open weekend del 17-19 ottobre - ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open weekend sulla menopausa dal ... Secondo abruzzonews24.com