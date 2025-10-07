Giorgia Meloni due volte da Vespa | Io denunciata per genocidio non conto più le minacce di morte La premier sulle armi a Israele e la Flotilla inutile

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e all’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani, è stata denunciata alla Corte Penale Internazionale per «concorso in genocidio». Lo ha rivelato la stessa premier, ospite a Porta a porta su Rai1 da Bruno Vespa. «Credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere». L’accusa delle armi italiane a Israele. Meloni ha ribadito come l’Italia non abbia autorizzato nuovi invii di armi a Israele dopo il 7 ottobre. «Siamo fra le nazioni europee che hanno avuto la posizione più rigida», ha affermato, citando il confronto con altri Paesi: la Francia ha fatto questa scelta un anno dopo l’Italia, la Germania solo nell’agosto scorso, mentre la Gran Bretagna ha bloccato appena 30 forniture su 350. 🔗 Leggi su Open.online

