La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ospite questa sera - 7 ottobre - di Bruno Vespa nella puntata di “ Cinque Minuti ” e di " Porta a Porta ". In occasione dell' anniversario di quello che molti hanno definito l' 11 settembre israeliano, il capo del governo ha commentato: " Sono passati due anni dall' ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi " evidenziando che questo crimine sarà ricordato come " una delle pagine più buie della storia ". Ed è proprio oggi che la numero uno dell'esecutivo ha voluto esprimere " la vicinanza ai famigliari delle vittime " spiegando che l'Italia chiede la liberazione degli ostaggi " che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giorgia Meloni a "Porta a Porta": la premier ospite stasera da Bruno Vespa