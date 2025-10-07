Giorgia annuncia G il nuovo album Emma | Una signora si è sentita male Io
Un annuncio che sa di emozione e bellezza, accolto dai fan con grande entusiasmo. Giorgia torna con un nuovo album, intitolato G, in uscita il prossimo 7 novembre. Un progetto di inediti che segna un ritorno attesissimo per la cantante romana, a quasi dieci anni di distanza da Oronero, uscito nel 2016 e certificato Doppio Platino. Neanche a dirlo, l’annuncio condiviso su Instagram dalla stessa Giorgia è diventato immediatamente virale, anche grazie ai commenti di amici e colleghi. Su tutti spicca quello di Emma Marrone, che ha commentato con grande ironia: “Una signora si è sentita male. Io”. La nuova, emblematica copertina di Giorgia. 🔗 Leggi su Dilei.it
