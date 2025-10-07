Giorgetti su Trump | Lo chiamano ' pazzo' ma sta riscrivendo le regole dell' economia Poi la stoccata alle banche
''Trump viene definito un pazzo, in realtà sta riscrivendo quelle che sono le regole dell'economia mondiale, sarebbe il caso che anche in Europa ci attrezziamo per riscrivere le regole dell'economia europea e soprattutto per quanto ci interessa difendere gli interessi italiani''. Ad affermarlo è. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: giorgetti - trump
Giorgetti: "Sui dazi insostenibile andare troppo oltre il 10%" | Trump: "Con l'Ue stiamo discutendo, penso che andrà bene"
Giorgetti e i dazi: «Negoziare senza stancarsi: andare oltre il 10% è insostenibile» | Trump: "Stiamo parlando con la Ue, saremo contenti"
Il ministro Giorgetti dice che dazi sopra il 10% sono “insostenibili”: a che punto sono le trattative con Trump
Zuppa di Porro. Arriva il cyberattacco. Trump meno armi. Vannacci, con borsello, a Pontida. Giorgetti on fire. Foto Conte con Renzi. Nordio parla e Battista pure. Piroso su Augias. Il caso Salis, Intv numero uno ta. I sondaggi by rep #rassegnastampa21sett25 - facebook.com Vai su Facebook
@Giorgetti - X Vai su X
***Bce: Giorgetti, impensabile interventismo alla Trump ma riflessione su nuova fase - "Quello che sta avvenendo negli Stati Uniti con le vigorose prese di posizione di Trump nei confronti della Federal Reserve e' totalmente impensabile a ... Lo riporta ilsole24ore.com