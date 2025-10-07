Gioia Belloni la brianzola vice campionessa del mondo di pattinaggio
È brianzola la vice campionessa mondiale di pattinaggio. Grande festa a Cornate d’Adda per Gioia Belloni che si è appena aggiudicata a Buenos Aires la medaglia d’argento nella massima categoria specialità obbligatori.Un sogno che si avvera “Quando a giugno dopo i campionati italiani mi sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
